Prinses Mako van Japan, die dinsdagochtend is getrouwd met Kei Komuro, heeft in een persconferentie voorafgaand aan haar huwelijk de pers te woord gestaan. De dertigjarige prinses zei dat de media misinformatie over haar relatie hebben verspreid.

Het koppel weigerde op de persconferentie in te gaan op vragen van de pers. Prinses Mako zei dat ze dit niet willen omdat de media "onwaarheden verspreiden" over hun relatie en sprak van "fake news". Ze zei niet op welke informatie ze doelt.

Al sinds Mako is verloofd met Komuro hebben de media en ook een deel van het de Japanners kritiek op het aanstaande huwelijk. Niet alleen omdat ze trouwt met een 'gewone' burger, maar ook omdat Komuro alleen uit zou zijn op het fortuin van zijn verloofde.

Daarnaast zou de moeder van Komuro ruzie met haar ex-verloofde hebben over een groot geldbedrag dat zij aan hem heeft uitgeleend. Volgens sommigen is dit schadelijk voor de reputatie van de prinses en haar familie.

Met het huwelijk doet Mako - een nichtje van keizer Naruhito - sowieso afstand van haar keizerlijke macht, omdat zij met een burger trouwt. Ook weigert ze de bruidsschat van ruim 1 miljoen euro te accepteren.

Mako heeft PTTS overgehouden aan berichtgeving

Eerder liet de prinses al weten dat ze PTSS (posttraumatische stressstoornis) heeft overgehouden aan alle negatieve berichtgeving over haar relatie in de media. Op de persconferentie vertelde ze dat haar psychische situatie nog niet is verbeterd.

Daarnaast prees Mako haar aanstaande echtgenoot en noemde ze hem "onvervangbaar". "Het huwelijk was een keuze die ik gezien mijn liefde moest maken", zei de prinses. "Met hem wil ik een toekomst opbouwen. Er zullen nog meer obstakels zijn, maar als koppel gaan we die overwinnen. Ik had gewenst dat er vanuit het publiek meer steun voor onze relatie was."

Het pasgetrouwde stel verhuist van Japan naar New York, waar Komuro aan de slag gaat bij een advocatenbedrijf. De prinses studeerde kunstgeschiedenis en werkte in Japan als kunstonderzoeker bij de universiteit van Tokio.