Kiki Bertens is zwanger. Via Instagram heeft de in juli gestopte tennisster dinsdag bekendgemaakt dat zij en haar partner Remko de Rijke, die tijdens haar loopbaan haar fysiotherapeut was, een kind krijgen.

"Grote avonturen beginnen klein", schrijft de 29-jarige Bertens bij een strandfoto van zichzelf en haar echtgenoot naast een hart in het zand. Uit de foto valt op te maken dat de baby in april 2022 verwacht wordt.

Bertens nam afgelopen zomer na de Olympische Spelen in Tokio, waarop ze ze in het enkelspel direct werd uitgeschakeld, afscheid van het tennis. Ze stopte wegens aanhoudende achillespeesklachten en zei uit te kijken naar een leven zonder tennis.

Bertens zwaaide af als de nummer 21 van de wereldranglijst. Op haar hoogtepunt, in mei 2019, stond ze op de vierde plek van de mondiale lijst. Geen enkele andere Nederlandse vrouw stond ooit zo hoog. Bertens troefde Betty Stöve af, die in 1977 de mondiale nummer vijf was.

Een hoogtepunt uit de loopbaan van gravelspecialist Bertens was de halvefinaleplaats op Roland Garros in 2016, waarna ze twee jaar later de kwartfinales haalde op Wimbledon. Ze pakte in totaal tien WTA-titels.