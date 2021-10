Op 1 december sluiten de deuren van High Voltage Tattoo, de tatoeagezaak die decor was van de realityserie LA Ink. Eigenaar Kat von D wil de shop sluiten omdat ze de Amerikaanse staat Californië gaat verlaten.

LA Ink was een spin-off van Miami Ink, waarin Von D eerst te zien was. Toen ze besloot naar Los Angeles te verhuizen en een eigen zaak te beginnen, bood zender TLC haar een eigen serie aan.

Van LA Ink werden 84 afleveringen gemaakt. Hoewel in 2011 het doek viel voor de show, is High Voltage Tattoo altijd opengebleven.

In een post op Instagram legt Katherine Von Drachenberg, zoals de tatoeageartist voluit heet, uit dat ze vorig jaar met haar man een tweede huis heeft gekocht in de staat Indiana en dat ze zich daar met hun driejarige zoon zo thuis voelen dat ze hebben besloten er fulltime te gaan wonen.

Het stel gaat hun huis daar eerst verbouwen, daarna komt er mogelijk een vestiging van High Voltage Tattoo in hun nieuwe thuishaven.

In het bericht bedankt Von D iedereen die in de afgelopen veertien jaar is langsgekomen in haar zaak in Los Angeles. "Of dat nu was om een tatoeage te krijgen, om een T-shirt te kopen of om alleen een foto te nemen of gedag te zeggen: ik vond het heerlijk dat jullie mijn kleine zaakje zo veel liefde gaven."