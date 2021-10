Georgina Verbaan lijkt het niet aannemelijk dat wij mensen in het grote universum de enige levende wezens zijn. Dat de mensheid in eenzaamheid leeft zou ze ook een vreselijke gedachte vinden, zegt ze in de VARA Gids.

"Ik denk vaak na over buitenaards leven. Ik fantaseer erover. Ik kan me bijna niet voorstellen dat wij, aardbewoners, het enige leven in het universum zijn. De toevalligheid waarmee wij zijn ontstaan. Het kan niet anders dan dat er op een andere planeet in a galaxy far far away, zich niet ook zoiets heeft voorgedaan", zegt Verbaan.

Voor de zesdelige serie Ben ik hier? onderzoekt de 42-jarige Verbaan of er daadwerkelijk buitenaards leven bestaat. Als kind hield ze zich al bezig met die vraag en bestudeerde ze 's nachts de sterren.

"Ik weet dat mijn vader dat ook deed. Dan stond hij buiten, caballero's zonder filter te roken, en tuurde naar het heelal. Ik stond ernaast en keek een beetje met hem mee."

'Ik heb moeite om me te verbinden'

Verbaan zou het fijn vinden als er bewijs opduikt waaruit blijkt dat we het universum delen met andere soorten. Eenzaamheid is een thema dat een grote rol in haar leven speelt.

"Ik heb al mijn hele leven moeite om me te verbinden, vind het heel moeilijk om me tot groepen te verhouden. Veel mensen in onze maatschappij zijn alleen, daar staan we niet zo bij stil als je dat niet kent, maar eenzaamheid is wel een vrij gangbare menselijke ervaring. Met mij en mijn eenzame gevoelens gaat het beter."

Maar in haar fascinatie voor buitenaards leven ligt nog een parallel met haar eigen bestaan verscholen.

"Als je het over buitenaards leven hebt, dan heb je het ook over je eigen leven. Zelf heb ik vaak het idee dat ik in iets zit dat niet echt is. Ik kan een enorme vervreemding voelen, van het leven en van mezelf. Alsof alles om heen niet echt is. Om echt te ervaren dat je leeft, dat opent voor mij mogelijkheden van een ander, buitenaards leven."

Ben ik hier alleen? is vanaf donderdag 21.55 uur op NPO3 te zien.