Eva Koreman en haar vriend Darko Tadic zijn voor het eerst ouders geworden. Afgelopen donderdag is dochter Maia ter wereld gekomen, deelt de radio-dj maandag op Instagram.

"Ze is geweldig en kerngezond. We weten niet wat we met onszelf aan moeten. We zijn zo overweldigd door liefde", schrijft de 37-jarige Koreman.

"Haar volledige naam is Maia Anna Mica Tadic. Ze heeft hele grote voeten en heel veel haar."

De 3FM-dj deelde in april dat ze zwanger is door een foto te delen op Instagram. Dit was een kopie van de beroemde zwangerschapsaankondiging van Beyoncé uit 2017. De zangeres knielde daarbij met een sluier op haar hoofd tussen verschillende bloemstukken.

Koreman heeft sinds 2019 een relatie met Tadic.