Prinses Mako van Japan heeft maandag, een dag voor haar huwelijk met Kei Komuro, een bezoek gebracht aan haar grootouders keizer-emeritus Akihito en keizerin-emerita Michiko. De dertigjarige prinses zag het paar voor het eerst in ruim anderhalf jaar tijd om afscheid te nemen. Na haar jawoord is ze geen lid meer van de keizerlijke familie.

De oudste dochter van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko arriveerde volgens Japanse media rond 10.20 uur (plaatselijke tijd) bij de tijdelijke verblijfplaats van haar opa en oma in Tokio.

Vlak voor binnenkomst zwaaide ze vanuit de auto naar de fans die zich bij de poorten hadden verzameld.

Mako is het eerste kleinkind van Akihito en Michiko. De keizerin-emerita liet vorige week op haar 87e verjaardag nog weten dat ze de prinses gaat missen. Een van haar assistenten zei dat er geen twijfel over bestaat dat het paar Mako veel geluk wenst.

Bezoek aan de heiligdommen

De prinses ging vrijdag al langs bij keizer Naruhito en keizerin Masako en vorige week betuigde ze de laatste eer aan haar voorouders met een bezoek aan de heiligdommen op het paleisterrein in Tokio.

Normaal gesproken is dat bezoek onderdeel van de huwelijksceremonie, maar vanwege ophef rond de voorgenomen bruiloft, die werd uitgesteld vanwege een ruzie over een studielening van de ex-stiefvader van Komuro, wordt het feest klein gehouden.

Mako en Komuro verloofden zich in 2017 en zouden eigenlijk al in 2018 trouwen. Akishino vond dat er niet getrouwd kon worden zolang die ruzie niet was opgelost.