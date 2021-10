Sarah van Soelen en André Hazes zijn volgens aanhoudende geruchten uit elkaar en hoewel een bevestiging uitblijft, heeft zij de initialen van de zanger vrijdag uit haar Instagram-profiel gehaald.

Van Soelen had sinds het begin van de relatie een hartje met AH erachter in haar profielnaam staan. De geruchten over een breuk circuleren al enkele weken, maar ze veranderde haar profiel niet.

Waarom ze er nu wel voor gekozen heeft, maakt ze niet bekend. De twee volgen elkaar nog wel en hebben de foto's van hen samen ook niet van sociale media verwijderd, iets wat vaak wel gebeurt bij een relatiebreuk.

YouTuber Yvonne Coldeweijer, die tegenwoordig een zogenoemd 'juicechannel' beheert waarop zij roddels over bekende Nederlanders deelt, was de eerste die sprak van een breuk. Shownieuws en RTL Boulevard openden de uitzendingen met het nieuws, maar kregen geen bevestiging. Het management van de zanger houdt de kaken stijf op elkaar.

Ondertussen is Hazes zelf nog niet helemaal teruggekeerd op sociale media, maar daar wel alweer gezien: zijn ex Monique Westenberg plaatste een foto van de zanger die hun vijfjarige zoon een cadeautje kwam brengen.

Hazes kampt met burn-outklachten en is onlangs teruggekeerd uit het Spaanse Alicante. De zanger heeft al langere tijd niet laten weten hoe het nu met hem gaat en maakt geen gebruik van zijn socialemediakanalen. In april van dit jaar bevestigde hij dat hij een relatie met Van Soelen had en de twee hebben samen een huis.