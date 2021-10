De man die in juni is gearresteerd en veroordeeld tot een straatverbod vanwege het herhaaldelijk lastigvallen van Kim Kardashian is afgelopen weekend opnieuw bij haar huis opgepakt. Hij stuurde haar vorige zomer een morning-afterpil en een verlovingsring toe.

Kardashian vertelde de rechter in juni dat de man haar al langere tijd lastigvalt. Niet alleen zou de verdachte ongevraagd spullen opsturen, maar ook bezocht hij haar meerdere keren in de buurt van haar woning. Bovendien plaatst hij op sociale media berichten waarin hij zichzelf haar prins op het witte paard noemt.

De man vervalste een trouwakte zodat het lijkt alsof hij en de realityster getrouwd zijn. Hij kreeg een straatverbod opgelegd, maar in de afgelopen dagen zou hij weer naar het huis van Kardashian zijn teruggekeerd, meldt TMZ.

De politie heeft hem meegenomen en hij zit in ieder geval vast tot een rechter zich over zijn toekomst heeft gebogen. Mocht hij onder voorwaarden zijn zaak in vrijheid willen afwachten, dan moet hij 150.000 dollar (128.660 euro) borg betalen.