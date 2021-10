Arjen Lubach had vorig jaar een gezwel aan zijn schildklier. Een aantal maanden was hij bang dat het ernstig zou zijn, maar na een tijdje bleek dat het om een goedaardig gezwel ging, zo vertelt de televisiemaker in het Omroep MAX-programma Sterren op het Doek.

"Mijn halve schildklier is eruit gehaald. Het bleek uiteindelijk goedaardig te zijn, dus dat is goed afgelopen, ondanks wat complicaties na de operatie", vertelt de Zondag met Lubach-maker aan presentator Özcan Akyol. De moeder van Lubach overleed toen hij twaalf jaar oud was, zij was 41. "De dag dat de punctie-uitslag kwam en bleek dat er een gezwel zat, had ik op de dag af dezelfde leeftijd als mijn moeder toen zij hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was."

Donderdag werd Lubach 42 jaar, tijdens de opnames van Sterren op het Doek was hij nog 41. In de aflevering is te horen dat Lubach er "niet gerust" op is dat hij de 42 zou halen, omdat hij "een angstig wezen" is. "Bij elk kuchje of dingetje denk ik: nu ben ik aan de beurt."

Tijdens de uitzending zijn drie werken van Lubach gemaakt. Eén daarvan mag hij zelf mee naar huis nemen, de andere twee worden geveild. "Er wordt al flink geboden, dat is fijn, want de opbrengst gaat naar KWF. Bedankt voor het kijken, de volgende keer dat je mij op tv ziet maak ik weer grapjes over het nieuws, oké?", schrijft Lubach op Twitter.