Vin Diesel heeft vrijdag de dochter van zijn overleden vriend Paul Walker naar het altaar begeleid. Walker kwam in 2013 om het leven door een auto-ongeluk. Vrijdag trouwde zijn dochter.

"We zijn getrouwd", schrijft de 22-jarige Meadow Walker op Instagram. Daarbij plaatst ze een video van de grote dag, waarop te zien is hoe Diesel haar begeleidt.

Diesel en Walker speelden samen in The Fast and the Furious en waren goed bevriend. Op 30 november 2013 overleed Walker op veertigjarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Californië.