Elton John kan nog steeds weleens uit zijn vel springen wegens gebeurtenissen uit zijn jeugd, vertelt de 74-jarige zanger aan The Guardian.

De zanger kampte in zijn leven met verslavingen en was in die tijd niet altijd even aardig tegen anderen. "Ik kon heel driftig en onvoorspelbaar zijn. Dat zit nog steeds in me, dat ik op elk moment kan exploderen. Ik werk daar al heel lang aan en gelukkig heb ik een man die weet hoe hij op zo'n moment met me moet omgaan."

Soms heeft John een dag dat alles meezit, om een dag later het gevoel te hebben dat de hele wereld tegen hem is. "Zelfhaat, en het gevoel hebben niks waard te zijn, dat komt uit mijn jeugd." In zijn memoires beschreef de zanger hoe zijn moeder hem sloeg toen ze hem zindelijk probeerde te maken. Ook zijn vader deelde klappen uit. "Daardoor ging ik op eieren lopen."

"Mijn hele leven, tot ik nuchter werd, was ik bang om met anderen te praten", gaat John verder. "Toen ik therapie kreeg werd gevraagd hoe ik me voelde, maar ik voelde niks." Later 'ontdooide' hij en bleek hij heel veel te voelen. "Die gevoelens gingen heel ver terug, maar die blijven je hele leven bij je. Ik heb soms verschrikkelijke gedachten over mezelf."

Met hun twee kinderen, Zachary (10) en Elijah (8), pakken de zanger en zijn man David het heel anders aan. "We slaan ze nooit, verliezen ons geduld niet met ze. Als ze zich niet gedragen verliezen ze hun zakgeld of hun electronica voor een week, maar ze worden niet fysiek of mentaal gestraft. We praten met ze, en het zijn gelukkige kinderen."