De Britse koningin Elizabeth is sinds vrijdag weer aan het werk, meldt de Britse premier Boris Johnson.

Elizabeth zou weer aan haar bureau zitten, nadat ze de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis had doorgebracht. Johnson liet weten haar "de allerbeste wensen" van het Britse volk te sturen.

De 95-jarige koningin houdt volgens Buckingham Palace rust en houdt zich uitsluitend bezig met "lichte taken". Ze werd in het ziekenhuis opgenomen voor een "inleidend onderzoek", waarmee wordt gesuggereerd dat meer onderzoek nodig is.

Een bezoek aan Noord-Ierland werd deze week afgeblazen en haar artsen adviseerden Elizabeth om "enkele dagen rust te nemen", meldde een woordvoerder van het koningshuis eerder. De vorstin zou het advies met tegenzin hebben geaccepteerd.

Het medische advies werd uitgebracht nadat Elizabeth enkele dagen geleden met een wandelstok was gezien tijdens een bezoek aan Westminster Abbey. Het is nog altijd onduidelijk waarom ze die wandelstok nodig had.