Michael J. Fox besloot naar buiten te treden met zijn diagnose van de ziekte van Parkinson nadat paparazzi hem hiermee herhaaldelijk hadden lastiggevallen, vertelde de Canadese acteur donderdag in een interview met Entertainment Tonight.

Fox, bekend van onder andere de films uit de Back to the Future-trilogie en de serie Family Ties, werd in 1991 gediagnosticeerd met Parkinson. Hij gaf zeven jaar later pas openheid over de ziekte.

"De paparazzi vielen me buiten mijn appartement lastig", liet de acteur weten. "Ze zeiden dingen als: 'Wat is er met je aan de hand?' Ik dacht: hier kan ik mijn buren niet mee lastigvallen, en daarom ben ik ermee naar buiten getreden. En het is echt goed dat ik dat heb gedaan."

De reacties op de diagnose waren volgens de zestigjarige Fox "verrassend". "Mensen reageerden geïnteresseerd, met de wens om een antwoord te vinden op de ziekte. Dat zag ik als een geweldige kans. Ik ben niet in deze positie gebracht om daar niets mee te doen."

Fox heeft zich de afgelopen twintig jaar ingezet om de bewustwording van de ziekte van Parkinson te vergroten en geld op te halen met zijn jaarlijkse inzamelingsactie A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's.