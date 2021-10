Adele is een groot fan van Céline Dion en keek dan ook niet raar op toen presentator James Corden haar een stukje uitgespuugde kauwgum van de zangeres cadeau deed. De Britse artieste bewaart de kauwgum in een fotolijstje in haar huis, vertelt ze aan Vogue.

Corden wist de kauwgum in handen te krijgen tijdens opnames van Carpool Karaoke, een onderdeel van Cordens talkshow waarin hij rondrijdt met bekende artiesten. "Hij deed Carpool Karaoke met haar en wist dat ik groot fan ben", legt Adele uit. "Dus liet hij haar het (de kauwgum, red.) uitspugen in een stuk papier en lijstte dat vervolgens in. Het is mijn meest trotse bezit."

Dat de Hello-zangeres fan is van Dion bleek al in 2018 toen ze een concert van haar bezocht in Las Vegas. "Wat een show, een hoogtepunt in mijn leven", schreef ze destijds op sociale media.

Adele begon eerder deze maand aan haar comeback. Haar single Easy On Me is haar eerste single in zes jaar en brak direct records op Spotify. Op 19 november volgt het album 30.

Dion was eerder deze week nog in het nieuws, omdat ze optredens in Las Vegas moest afzeggen wegens "ernstige, aanhoudende spasmen".