Gwyneth Paltrow vindt het soms moeilijk om te accepteren dat haar lijf met de jaren verandert, maar hoopt daar op een dag geen last meer van te hebben.

"Jammer genoeg kijken veel mensen extreem kritisch naar zichzelf", zegt de 49-jarige actrice tegen People.

"Ik zou heel graag in een fase komen waarin ik dat niet meer doe. Ik wil liever voor mezelf zijn, want met de jaren gaat alles alleen maar meer hangen. Daar is niks aan te doen."

Paltrow, moeder van de zeventienjarige Apple en vijftienjarige Moses, merkte na haar eerste bevalling dat haar lijf begon te veranderen. "Ik was net geen twintiger meer, wanneer je nog in die sexy fase zit. En dan probeer je die overgang te accepteren. Voor mij kwam het erop neer dat ik mezelf de tijd moest gunnen om moeder te zijn en mijn lichaam de kans moest geven om te doen wat het wilde doen."

Die weg naar acceptatie had deels te maken met het managen van onrealistische verwachtingen, een onderwerp dat aan bod komt in Paltrows nieuwe Netflix-serie Sex, Love & goop.

"Iedereen heeft verwachtingen. Sommige vrouwen vinden zichzelf niet meer sexy nadat ze een baby hebben gekregen, omdat ze hun oude figuur niet meer hebben. Maar wie zegt dat onze lijven er op een bepaalde manier moeten uitzien?"