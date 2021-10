De Britse koningin Elizabeth heeft met tegenzin een medisch advies opgevolgd en zal een geplande trip naar Noord-Ierland afzeggen. Volgens persbureau AP heeft het Britse koningshuis niet bekendgemaakt met welke gezondheidsproblemen Elizabeth kampt.

De 95-jarige koningin zou over het algemeen "in goeden doen" zijn, maar is wel teleurgesteld dat ze de dienstreis voortijdig moet afbreken.

"De koningin doet de allerhartelijkste groeten aan de mensen in Noord-Ierland. Ze hoopt er snel weer naartoe te kunnen."

Het medische advies is uitgebracht nadat Elizabeth enkele dagen geleden met een wandelstok was gezien tijdens een bezoek aan Westminster Abbey. Het is onduidelijk waarom ze die loophulp destijds nodig had.

De laatste keer dat Elizabeth met een wandelstok werd gezien was in 2013. Toen was ze herstellende van een knieoperatie. De koningin houdt op dit moment rust in haar woonverblijf op Buckingham Palace.