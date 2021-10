Kanye West gaat nu officieel door het leven als Ye. De rapper heeft zowel zijn voor- als achternaam laten vallen, maar zijn toekomstige ex-vrouw Kim Kardashian gebruikt zijn achternaam nog wel. Hoe zit dat?

Vooropgesteld: Ye en Kardashian zijn nog niet officieel gescheiden. Er gingen zelfs een tijdje geruchten over een verzoening, maar met het uitkopen van haar echtgenoot uit hun gezamenlijke gekochte woning (waar ze hem 23 miljoen dollar voor zou hebben betaald) lijkt van die verhalen weinig te kloppen.

Ook als de scheidingspapieren uiteindelijk wel zijn getekend, mag de realityster zich Kim Kardashian West blijven noemen. Het is namelijk niet verplicht de achternaam van je ex-partner af te staan na een scheiding en je ex-partner heeft daar ook weinig over te zeggen, zo is wettelijk vastgelegd. Dat kan handig zijn, zoals in het geval van Kris Jenner of Yolanda Hadid; zij zijn een stuk bekender onder de namen van hun ex-mannen dan onder hun meisjesnamen, respectievelijk Houghton en Van den Herik.

Zo zie je de namen vaak veranderen: Sylvie Meis heette nog lange tijd Van der Vaart en Sabia Boulahrouz liet zich een tijdje weer bij haar meisjesnaam (Engizek) noemen, maar veranderde toch van mening. Zoals gezegd: dat mag en is in sommige gevallen ook nog handig, omdat de kinderen dan dezelfde naam als beide ouders blijven houden.

Bij Ye zit het iets anders. Hij heeft volledig afstand gedaan van zijn achternaam West en bij een rechter ook goedkeuring gekregen om enkel als Ye door het leven te gaan. In Nederland moet je voor een wijziging van je voor- of achternaam een gegronde reden geven en vaak een bedrag betalen. Dat is bij een achternaam een stuk moeilijker dan bij een voornaam. In Los Angeles werkt het ongeveer net zo, maar daarbij is het ook nog verplicht via een krant bekend te maken dat de naam is gewijzigd. Bovendien worden naamswijzigingen daar eigenlijk amper geweigerd.

Toch blijven dezelfde rechten voor Kim Kardashian West gelden: zij mag, net als haar kinderen, de achternaam blijven dragen. Daar verandert de naamswijziging van haar toekomstige ex-man, die eerder overigens vertelde dat de naam gebaseerd is op de volgens hem veelgebruikte term 'ye' in de Bijbel (wat staat voor 'jij'), niets aan. Zijn album uit 2018 noemde hij ook al zo en zelf gebruikte hij de bijnaam al jaren.