De kinderen van Angelina Jolie zijn geen fan van het uiterlijk van hun moeder in haar nieuwe film Eternals. De actrice vertelde tijdens de première aan Entertainment Tonight dat de kleding die ze in de film draagt, thuis niet in de smaak valt.

"Zou jij je moeder dat graag zien dragen?", grapte Jolie. "Ze hebben de film nog niet gezien, maar hun moeder loopt rond in een gouden spandex pakje met gouden haar. Zij denken: wat doe jij voor werk? Wat ben jij? Trek maar snel je badjas weer aan."

Hoewel de kinderen hun moeder dus niet graag in de outfit zien, waren vijf van de zes wel aanwezig tijdens de première. Alleen de zeventienjarige Pax liet verstek gaan.

Jolie had Maddox (20), Zahara (16), Shiloh (15), Knox (13) en Vivienne (13) voor de gelegenheid in vintagekledij gestoken, die deels bestond uit jurken die ze zelf eerder op de rode loper heeft gedragen. Zahara verscheen in de jurk die haar moeder in 2014 bij de uitreiking van de Oscars droeg.

Jolie speelt in de Marvel-film Eternals de rol van Thena. Ze is samen met onder anderen Salma Hayek, Kit Harrington en Gemma Chan te zien.