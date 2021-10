Bed-and-breakfasteigenaar Jacob de Vries, die met zijn optreden in het programma B&B Vol liefde veel reacties opriep, heeft een relatie. In gesprek met AD vertelt hij dat Carla inmiddels bij hem is ingetrokken.

Carla had zich ingeschreven om mee te doen aan het programma, maar haalde de voorselectie net niet. Uiteindelijk kreeg De Vries vier andere vrouwen over de vloer. Bij die vrouwen vond hij de liefde allemaal niet, terwijl Carla te horen kreeg dat zij allemaal nóg beter bij de zestigjarige De Vries zouden passen.

"Het is de perfecte match, dat wist ik gewoon. Ik vroeg me alleen af of er aantrekkingskracht zou zijn. En of hij als hts'er (De Vries is civiel ingenieur, red.) wel humor zou hebben. Ik heb altijd sportmannen gehad", aldus Carla tegenover de krant.

Nadat het programma was geëindigd, heeft Carla hem persoonlijk benaderd en hebben ze elkaar ontmoet. Nu woont Carla dus bij de B&B-eigenaar in zijn huis in Portugal.

Dat is snel gebeurd: het programma eindigde twee maanden geleden. Voor De Vries is dat echter niet te snel. "Natuurlijk hebben we al wat discussies gehad - Carla kan soms wat bazig en ongeduldig zijn - maar dat is omdat ze wat onzeker is. Dat komt wel goed."