Aaron Carter hoeft niet de cel in voor rijden onder invloed. De 33-jarige zanger heeft een deal gesloten met de openbaar aanklager, zo laat een woordvoerder van de rechtbank aan TMZ weten.

Carter heeft wel een proeftijd van twaalf maanden gekregen. Daarnaast kreeg de I Want Candy-zanger onder meer een taakstraf opgelegd.

De jongere broer van Backstreet Boy Nick Carter werd in 2017 aangehouden, omdat hij met zijn voertuig over de weg had geslingerd. De zanger bleek dronken en stoned te zijn en werd opgepakt voor rijden onder invloed.

Aaron Carter raakte in het verleden door onder meer uiteenlopende verslavingen vaker in de problemen. Ook mocht hij tussen 2019 en 2020 geen contact opnemen met zijn broer Nick, omdat hij hem met de dood bedreigd had.

Ook had de 33-jarige artiest gezegd dat hij de vrouw van zijn broer wilde doden. Zij was op dat moment zwanger.