Harm Edens zet zich fanatiek in voor meer duurzaamheid en bewustwording van de impact op het milieu en stelt die zaken dan ook regelmatig aan de orde in gesprekken met vrienden. De presentator zegt in gesprek met de VARAgids dat hij denkt dat het niet leuk is om met hem aan tafel te zitten.

"Ik ben iemand met wie je niet uit eten wil. Want ik roep gewoon in het restaurant naar mijn tafelgenoot: 'Ga je nou echt tonijn zitten eten? Dit kan niet!' Het is dan zogenaamd geen bedreigde soort meer, maar dat is pure flauwekul. Die worden met megatonnen uit zee gezogen en zijn binnen drie minuten in mootjes ingevroren in een blikje", aldus Edens, die zegt "best wel heel nare" gesprekken met zijn vrienden te voeren.

Op dergelijke momenten ontploft de presentator, terwijl hij er juist voor wil waken dat hij niet gaat prediken, maar daar kan hij naar eigen zeggen niets aan doen. "Want die neiging heb ik nogal. Bepaald niet bevorderlijk voor mijn vriendschappen inderdaad en superstom."

Edens is hard en uitgesproken als het gaat om duurzaam leven. Volgens hem is er geen subtiele middenweg en moet er hard gewerkt worden om iets te veranderen. "Ik hoorde Tim den Besten zeggen: 'Ik heb geen kinderen en ik eet geen vlees, dus dan mag ik wel drie keer per jaar naar Thailand vliegen.' Nou, nee! Want dan doe je alles wat je goed doet weer teniet."

De presentator eet zelf met de seizoenen mee, vliegt al jaren niet en let op met de aanschaf van kleding. "Als ik al wat koop, dan moet het uit de duurzame hoek komen. En ik ga in discussie met verkopers en producenten. Ik eet ook veel minder vlees dan vroeger. Soms ben ik dagen achter elkaar zo met duurzaamheid bezig dat andere Harm (zijn partner, Harm Wesselink, red.) zegt: 'En nu gaan we iets totaal klimaatonvriendelijks doen.' En dan heeft hij een entrecote gekocht. Wel biologisch en stressvrij geslacht natuurlijk."