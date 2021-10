Joris Linssen wordt op straat amper herkend door jonge mensen. Ouderen spreken de Hello Goodbye-presentator wel regelmatig aan, vertelt hij in Veronica Superguide.

"In een verzorgingstehuis groet iedereen me tegenwoordig, maar in een jongerencentrum kent niemand mij omdat ze nog nooit naar Hello Goodbye hebben gekeken", vertelt Linssen over de bubbels waarin de wereld volgens hem is opgedeeld.

De 55-jarige presentator en zanger was op jongere leeftijd zelf meer bezig met zijn bekendheid. "Ik weet wel dat ik als jongen van twintig in Paradiso mocht optreden met de band en we daarna met een soort natural high de bus in stapten om naar een feest in Utrecht te gaan. Daar herkende niemand me en toen dacht ik: hallo, ik heb net in een vol Paradiso gestaan, wat is dit joh."

Tegenwoordig maalt Linssen er niet meer om of hij wordt herkend of niet. "Het lijkt me heel vermoeiend als je daar de hele dag mee bezig bent. Dat ben ik dus ook niet. Ik vind het wel leuk om herkend te worden."

"Vaak komen mensen naar me toe en vertellen dan gelijk hun persoonlijke verhaal. In de trein, bij het tankstation of in het toilet van een restaurant komen vrijwel direct de ontboezemingen. Ik vind dat een grote eer. Maar als ze me niet herkennen, is dat geen enkel probleem."