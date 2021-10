JAY-Z is verwikkeld in een rechtszaak met parfumbedrijf Parlux over het gebrek aan promotie van zijn parfum Gold uit 2012. De 51-jarige artiest huurde een oud-agent in om de voormalig CEO van het bedrijf te bespioneren. Dat blijkt uit rechtbankpapieren in handen van Rolling Stone.

De rapper wordt er door Parlux van beschuldigd dat hij er destijds niets aan heeft gedaan om zijn parfum te promoten. Zo zou hij optredens in een warenhuis en bij een talkshow en een interview met een magazine hebben afgeslagen. Het bedrijf beweert hierdoor 18 miljoen dollar (zo'n 15,5 miljoen euro) te zijn misgelopen. JAY-Z diende op zijn beurt een aanklacht in, omdat Parlux zelf zijn verplichtingen niet zou zijn nagekomen.

JAY-Z werd al eerder opgeroepen om te getuigen in de zaak en deed dit destijds via een videoverbinding. De rechter vroeg hem expliciet de volgende keer wél in de rechtbank te verschijnen. Donald Loftus, voormalig CEO van Parlux, kreeg hetzelfde verzoek, maar vroeg alsnog om via een videoverbinding te getuigen wegens gezondheidsredenen. Hij zou zich al sinds het uitbreken van het coronavirus zo min mogelijk willen omgeven met mensen.

JAY-Z's team besloot vervolgens een voormalig agent in te huren om Loftus te bespioneren. Uit de papieren die zijn advocaat indiende blijkt dat Loftus in de afgelopen weken onder meer in een restaurant dineerde, aanwezig was bij een parade en rondliep zonder mondkapje. Volgens de advocaat van de rapper heeft Loftus zijn leven helemaal niet drastisch aangepast door het coronavirus.

De zaak tussen JAY-Z en Parlux gaat deze maand verder in de rechtbank van New York.