Angela Schijf woont in België en werkt veel in Nederland en is daardoor veel van huis. De actrice streek vroeger de was achter de schermen, maar inmiddels merkt ze dat haar dochters haar veel meer nodig hebben.

Dochters Mensje (15), Bloem (17) en Zus (9) hebben bijna allemaal de puberteit bereikt en daarmee is een nieuw hoofdstuk ontstaan in het leven van Schijf. In gesprek met De Telegraaf zegt ze dat het echt anders is nu.

"Toen mijn kinderen klein waren, ging het vooral om 'de was en de plas', zoals we dat hier in België noemen. Dat is zorg die makkelijk over te dragen is, in mijn geval aan mijn toegewijde echtgenoot. Al heel vroeg werd ik ervoor gewaarschuwd dat de kinderen me veel harder nodig zouden hebben op het moment dat ze groter worden. Dat merk ik nu met de pubers."

De 42-jarige actrice merkt dat haar dochters nu zelf de momenten kiezen dat ze iets met hun moeder willen doen. "Hun veters hoef ik allang niet meer te strikken en ze kunnen ook alleen naar de manege fietsen, maar het gaat om het feit dat ze bij me kunnen zijn, dingen kunnen vragen, een knuffel kunnen halen."

Daarom probeert de actrice zo veel mogelijk thuis te zijn bij haar dochters en echtgenoot Tom Van Landuyt. "Daarom zal je mij niet zien schnabbelen of wat dan ook. Ik vind het belangrijk om bij mijn gezin te zijn."