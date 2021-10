Bill Gates zou in 2008 zijn gewaarschuwd wegens ongepaste e-mails die hij stuurde aan een andere werknemer van Microsoft. Bronnen melden aan The Wall Street Journal dat Gates, over wie eerder bekend werd dat hij een affaire heeft gehad met een vrouwelijke collega, in zijn berichten "oneerbare voorstellen" deed.

Het gaat om mailtjes die in 2007 werden verstuurd, meldt de krant. Gates was destijds nog getrouwd en werkzaam voor Microsoft, zowel voor het bedrijf als in de rol van bestuursvoorzitter.

De berichtjes hadden een flirterige inhoud en Gates deed hierin oneerbare voorstellen aan zijn collega. Zo stelde hij voor om na werktijd af te spreken. De mailtjes werden in 2008 ontdekt door leidinggevenden, die er bij Gates op aandrongen hiermee te stoppen. Dit was kort voordat Gates stopte met zijn werkzaamheden voor Microsoft.

De nu 65-jarige multimiljardair zou het bestaan van de mails niet hebben ontkend, hebben toegegeven dat het geen goed idee was en ook hebben toegezegd te stoppen met het schrijven van de flirterige berichten. Het bestuur werd vervolgens ingelicht, die besloten om geen verdere actie te ondernemen.

'Dit zijn gerecyclede geruchten'

Een woordvoerder van Gates ontkent dat de mails ooit zijn gestuurd. "Dit zijn gerecyclede geruchten afkomstig van mensen die hier baat bij kunnen hebben."

In mei dit jaar werd bekend dat Gates bijna twintig jaar geleden een affaire heeft gehad. Volgens The Wall Street Journal leidde dat tot de beslissing om zich terug te trekken uit het bestuur van het door hem opgerichte Microsoft. Gates deed dat in 2020. Zijn woordvoerder zegt dat de affaire hier volledig los van staat.

Gates en zijn vrouw Melinda lieten eerder in mei weten na een huwelijk van 27 jaar te gaan scheiden.