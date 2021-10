Ali B heeft enkele trauma's aan zijn jeugd overgehouden, maar de artiest en ondernemer heeft nog niet de tijd genomen om bepaalde gebeurtenissen te verwerken. Dat zegt hij in een maandag verschenen interview met AD.

"Het was voor mij normaal dat vrienden van me werden vermoord, dat ik verkeerde in een omgeving van geweld en drugs. Dat was het natuurlijk niet, dat besef ik inmiddels."

Ali Bouali, zoals de televisiepersoonlijkheid voluit heet, zegt in het interview dat hij niet de tijd kreeg om de nare ervaringen te verwerken. Een jaar nadat hij het dieptepunt in zijn leven had bereikt - niet alleen gebruikte hij drugs, maar verkocht hij ze ook op straat - werd hij "de bekendste Marokkaan van Nederland".

"Nooit heb ik tijd genomen om iets te verwerken. Pas nu ben ik daaraan toe. Soms voelt het alsof ik die loopbaan koos als vlucht voor die donkere geschiedenis."

De veertigjarige Bouali staat centraal in een docuserie over zijn leven die op dit moment op Videoland te zien is. Daarin praat hij openlijk over zijn verleden en hoe hij van zijn uiteenlopende verslavingen afkwam.

De situaties uit zijn jeugd hebben nog steeds invloed op zijn dagelijks leven: "Elke dag nog, de hele dag door, ervaar ik angst en stress die voortkomen uit een andere tijd. Ik doe hard mijn best die te relativeren. Hoe beter me dat afgaat, hoe lichter het voor me wordt. Of het ooit helemaal vredig wordt, moet ik afwachten. Waarschijnlijk moet ik daarvoor naar Tibet, een beetje mediteren op een berg."