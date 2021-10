Bella Hay en DI-RECT-gitarist Spike hebben eind vorige maand een kind gekregen. De presentatrice laat maandag via Instagram weten dat het gezin nog in het ziekenhuis verblijft, omdat dochter Lotus te vroeg is geboren.

"Lotus besloot na ruim 32 weken zwangerschap wel klaar te zijn voor de wereld, ondanks dat wij daar heel andere gedachten over hadden", schrijft Hay, die uitlegt dat haar placenta op 28 september losliet. "Gelukkig hebben we meteen een ambulance gebeld en lag ik in no time in de operatiekamer om een spoedkeizersnede te ondergaan."

Hay had door een zwangerschapsvergiftiging een te hoge bloeddruk. Ze zegt dat rechtop zitten tijdens de eerste week na de bevalling al te veel voor haar was. Inmiddels kan Hay weer kleine stukjes lopen zonder begeleiding.

Lotus mocht al snel van de beademing en het infuus af, maar moet nog wel in het ziekenhuis blijven. Eerst kon Hay haar dochter maar eens per dag vasthouden, maar inmiddels slaapt het gezin in dezelfde kamer in het ziekenhuis. "Voor nu ligt ze nog even in de couveuse, maar ze groeit zo hard dat ze vast snel een wiegje in mag. Het zal nog even duren voor wij naar huis mogen."

Hay en Frans van Zoest (zoals Spike echt heet) verloofden zich in 2019. In mei lieten ze weten hun eerste kind te verwachten.