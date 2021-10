Gordon is zondag vertrokken naar Dubai. RTL Boulevard toonde een foto waarop hij in het vliegtuig te zien is. Volgens het tv-programma vloog Gordon, samen met zijn vriend Jeffrey, economy class.

Op Instagram liet Gordon eerder op zondag al aan zijn volgers weten dat de koffers waren gepakt voor zijn reis. "De dag dat je wist dat hij zou komen!", schreef hij bij een foto van zijn bagage. "Goodbye Holland, Hello Dubai!"

Het was al een tijdje bekend dat Gordon zou emigreren naar Dubai. Op Instagram hield hij zijn volgers op de hoogte van de voorbereidingen voor zijn reis, of "het grootste avontuur uit zijn leven", zoals hij zijn vertrek zelf noemt. Zo liet hij een paar weken geleden weten dat hij zijn visum zou gaan ophalen.