Henny Huisman wordt binnenkort overgrootvader. Emma, de 19-jarige kleindochter van de presentator, is zwanger van haar eerste kind. Huisman en zijn vrouw Lia waren blij verrast, zei hij zaterdag in Shownieuws.

Huismans dochter en haar vriend hebben volgens de trotse presentator al heel lang verkering met elkaar. "Het klikt enorm. Het zijn twee schatten, ze zijn echt wel een beetje voor elkaar geboren", aldus Huisman.

Het besef dat hij straks overgrootvader is, vindt Huisman bijzonder. "Je hebt een kind en die heeft een kind en daar zit dan ook weer een kind in. Het is heel bijzonder, een godsgeschenk. Overgrootvader, ja, wie kan het zeggen."