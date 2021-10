Fans van Michael Jackson kunnen opnieuw een zeldzaam bezit in handen krijgen van de zanger. Het formulier waarmee de King of Pop twintig jaar geleden een nieuw paspoort aanvroeg, wordt binnenkort geveild op de Amerikaanse veilingsite Moments in Time, meldt de Amerikaanse nieuwssite TMZ.

Het formulier is nog in goede staat. De veilingsite verwacht daarom dat het zo'n 75.000 dollar zal opbrengen.

Jackson verloor begin jaren 90 zijn paspoort en moest een document invullen om een nieuw exemplaar te kunnen ontvangen. Op dat formulier dat nu te koop wordt aangeboden, staan allerlei persoonsgegevens zoals het adres van Jackson, de naam en geboortedatum van zijn ouders en zijn kleur haar. Onder het kopje beroep vulde hij toentertijd entertainer in.

Bij het formulier zijn onder meer vier pasfoto's toegevoegd. De nieuwe bezitter van het document heeft bovendien ook meteen een handtekening van de wereldberoemde artiest.