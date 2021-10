Megan Fox en Brian Austin Green zijn na een jaar tot een definitieve schikking gekomen in hun scheiding, meldt TMZ zaterdag. Om de scheiding definitief te maken, moet er alleen nog een handtekening worden gezet door een rechter.

Fox diende in november 2020 een aanvraag in om te scheiden van de Beverly Hills 90210-acteur, met wie ze in 2010 trouwde. Ze deed een verzoek voor gezamenlijke juridische en fysieke voogdij over hun kinderen: Noah (9) Bodhi (7) en Journey (5). Volgens TMZ is dat verzoek niet gewijzigd.

Fox vroeg in 2015 al een scheiding aan, maar die aanvraag werd in 2019 ingetrokken. Afgelopen november vroeg de actrice opnieuw om een echtscheiding.

Bronnen vertellen TMZ dat de twee niet onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd. In de staat Californië betekent dat dat alles wat ze tijdens hun 10-jarig huwelijk hebben verworven, gelijk moet worden verdeeld.

Zowel Fox als Green heeft momenteel een nieuwe relatie; Fox is samen met muzikant Machine Gun Kelly en Green met de Australische ballroomdanseres Sharna Burgess.