Eve is in verwachting van haar eerste kind, samen met de Britse autocoureur en zakenman Maximillion Cooper. Dat deelde de 42-jarige rapper vrijdag op Instagram.

"Kun je het geloven? We kunnen het eindelijk aan iedereen vertellen", schrijft Eve, bekend van de hit Let Me Blow Ya Mind - waarvoor ze samenwerkte met Gwen Stefani - onder een foto waarop ze haar buik vasthoudt.

"Jullie weten allemaal hoelang we op deze zegen hebben gewacht", vervolgt ze. "We ontmoeten onze kleine in februari 2022."

De 49-jarige Cooper deelde dezelfde foto als Eve op zijn Instagram-pagina met de tekst: "Erg blij om dit nieuws te delen. Er is een klein persoontje onderweg."

De twee ontmoetten elkaar in 2010 tijdens de Gumball 3000-rally, het motorevenement dat werd opgericht door Cooper. Vier jaar later stapte het stel op Ibiza in het huwelijksbootje. Eve is al stiefmoeder van Coopers vier tienerkinderen.