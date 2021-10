Linda de Mol kan zich niet voorstellen dat ze ooit op een datingapp belandt. "Ik hoop het toch niet", vertelt de presentatrice aan De Telegraaf.

De Mol is sinds 2007 samen met componist Jeroen Rietbergen en heeft in haar leven ook nog nooit gebruik gemaakt van iets als Tinder. "Ik kwam ze altijd gewoon tegen", vertelt de presentatrice, die het gezicht is van het nieuwe datingprogramma De Dating Quiz op SBS6.

Mocht ze toch ineens weer vrijgezel worden, zou ze hooguit een exclusieve datingapp installeren. "Er schijnt een app te zijn waar veel mensen die bekend zijn zich begeven. daar moet je ook voor toegelaten worden. Misschien dat ik dat zou durven, maar ik weet het niet hoor."

In het nieuwe programma van De Mol worden vrijgezellen aan elkaar gekoppeld en nemen ze het tegen elkaar op in een quiz, zonder dat ze elkaar nog gezien hebben. Ze kunnen een geldprijs winnen en als ze uit het spel liggen krijgen ze elkaar voor het eerst te zien. Ze kunnen dan kiezen of het daar ophoudt, of dat ze de liefde een kans willen geven.

De Dating Quiz is vanaf zondag oktober te zien op SBS6.