De Australische actrice Leila George, de vrouw van Sean Penn, heeft vrijdag een scheiding aangevraagd, meldt TMZ zaterdag op basis van online documenten. Het acteurskoppel was een jaar getrouwd.

George, dochter van acteur Vincent D'Onofrio, diende de scheidingsdocumenten in bij het Los Angeles County Superior Court. Het is onduidelijk waarom ze wil scheiden.

De 61-jarige Penn en de 29-jarige George stapten in juli 2020 in het huwelijksbootje tijdens een kleinschalige bruiloft bij hen thuis. De twee begonnen in 2016 met daten. Ze hebben geen kinderen samen.

Dit wordt de derde scheiding voor Penn. Van 1996 tot 2010 was hij getrouwd met actrice Robin Wright, met wie hij twee kinderen heeft. Zijn eerste huwelijk, met Madonna, duurde van 1985 tot 1989.