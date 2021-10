Waar de meeste mensen genieten van hun verjaardag, ziet Ronnie Flex er eigenlijk altijd tegen op. De 29-jarige muzikant zegt tegen de Volkskrant dat dit komt door zijn vader. Die was er nooit als hij jarig was, maar schreef hem altijd een brief.

De vader van Ronell Plasschaert vertrok naar de Verenigde Staten en bleef acht jaar uit het leven van zijn zoon. In eerste instantie was er nog telefonisch contact, maar hun relatie verwaterde toen de rapper gemengde gevoelens over de gang van zaken kreeg.

"Ik wilde dat hij er was, ik wilde geen contact via de telefoon. Dan maar niet, dacht ik. Ik ga wel gewoon mijn gang, m'n leven leiden op straat met m'n matties. Elk jaar op mijn verjaardag kreeg ik een brief van hem. Tot op de dag van vandaag vind ik het daardoor niet chill om jarig te zijn."

In gesprek met de krant zegt Plasschaert dat hij de eerste jaren nog blij was met de brieven, maar dat zijn gevoelens veranderden in boosheid. "Tot ik achttien werd, weer een brief kreeg en dacht: ik maak die brief niet open. Terwijl ik wist dat als ik die brief wel zou lezen, het me veel zou doen, want mijn vader is goed met woorden. Hij kan alles: beats maken, schrijven, dichten. Die brieven van hem waren geen normale brieven. Maar het bleven brieven, waarin hij schreef hoe trots hij op me was, terwijl hij er nooit wás. Die brieven deden pijn."

Nog steeds stuurt zijn vader hem ieder jaar een brief, maar het contact is inmiddels verbeterd. Twee jaar geleden is zijn vader naar Nederland gekomen om zijn kleindochter, Plasschaerts dochter Nori, te ontmoeten. De rapper denkt dat hij door het jarenlange slechte contact met zijn vader zelf de wens had om er wel voor zijn kinderen - dochter Nori en de dochter die hij met Demi de Boer verwacht - te zijn.

"Misschien is het wel zo dat je kinderwens dan groter wordt, omdat je zo graag wil dat iemand onvoorwaardelijk van je houdt. Het contact met mijn vader was na de scheiding altijd goed, ik zag hem elke twee weken. Veel minder vaak dan ik met Nori ben, maar hij was er wel. En toen ging hij weg. Natuurlijk denk je: waarom blijf je niet voor mij?"