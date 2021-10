Rick Paul van Mulligen voelde de band met zijn man René van Brakel en vriendin Nina de la Croix, met wie hij twee kinderen heeft, alleen maar sterker worden nadat hun dochter Bowie ziek was geworden.

"Ik begrijp heel goed dat er door zo'n ervaring scheuren in een relatie kunnen ontstaan, maar die van ons is alleen maar sterker geworden", zegt de acteur in een interview met LINDA..

Hun dochter lag afgelopen zomer een tijdje op de intensive care vanwege een besmetting met het RS-virus, een luchtweginfectie. Om de beurt sliepen de ouders een nachtje bij het anderhalf jaar oude meisje.

"We spraken vrijwel meteen af altijd te zeggen waar we behoefte aan hadden: 'Ik wil nu een nacht bij haar slapen', of - in mijn geval - 'Ik móét morgen naar de sportschool om even heel hard aan een paar apparaten te trekken!'"

Na een week besefte Van Mulligen hoeveel geluk zij als ouders hadden dat ze de zorg konden verdelen met z'n drieën. "Dit was zwaar, maar hoe krijg je zoiets met z'n tweeën voor elkaar, als je daarbij ook nog moet werken en andere kinderen hebt die opgevangen moeten worden?"

Van Mulligen, bekend van onder meer zijn rol in A'dam - E.V.A., heeft samen met Van Brakel en De la Croix twee kinderen. In 2014 kregen ze zoon Ko en in 2019 werd Bowie geboren.