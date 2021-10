Lance Bass en zijn echtgenoot Michael Turchin zijn de ouders van een tweeling geworden. De voormalige *NSYNC-zanger maakte het nieuws zelf bekend via sociale media.

Bij foto's van de geboorteaktes van dochter Violet Betty en zoon Alexander James schrijft de 42-jarige zanger heel blij te zijn met de komst van de "babydraken", zoals hij de kinderen noemt.

"Ik kan niet uitleggen hoeveel liefde ik nu voel. Heel erg bedankt voor alle lieve berichten, het betekent veel", aldus Bass, die grapt niet te weten hoe je een luier verschoont.

De dochter en zoon van de zanger zijn via een surrogaat geboren, maakte hij zelf eerder al bekend. Het stel is jarenlang bezig geweest met het proces om kinderen te krijgen. Bass en Turchin (34) trouwden in 2014.