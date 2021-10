Adele heeft voor het eerst in zes jaar een eerste single van een album uitgebracht en zingt opnieuw over haar persoonlijke leven. In Easy On Me vraagt ze een geliefde niet te hard voor haar te zijn. Daarmee lijkt de Britse te zingen over de reden van haar scheiding van Simon Konecki.

"There ain't no room for things to change, when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I have tried, I changed who I was to put you both first", zingt Adele in het tweede couplet van Easy On Me. De zangeres vertelt dat er geen ruimte meer was om te veranderen omdat zij en de persoon over wie ze zingt vastgeroest zaten in hun eigen maniertjes.

Het nummer benadrukt dat Adele haar best heeft gedaan er het beste van te maken en hoe hard ze geprobeerd heeft te veranderen. De zin "I changed who I was to put you both first" zou daarbij kunnen duiden op Konecki en hun zoon Angelo. De zangeres heeft eerder in een interview gezegd dat het hele album 30, waar dit nummer op zal staan, een open brief aan haar kind is.

"I had good intentions, and the highest hopes. But I know right now, it probably doesn't even show", zingt Adele in het laatste couplet - vertaald naar het Nederlands: "Ik had goede bedoelingen en enorme hoop. Maar ik weet nu dat je dat waarschijnlijk niet kan zien."

De clip bij het nieuwe nummer is geregisseerd door Xavier Dolan, die ook de clip van Hello maakte. De clip begint met zwart-witbeelden, maar naarmate de muziek vordert komen er kleuren in de clip.