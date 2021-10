Raven van Dorst is donderdag op het Gouden Televizier-Ring Gala verschenen in een pak van Jules Deelder. De presentator heeft ook de schoenen van de in 2019 overleden dichter aan.

"Ik heb een pak te leen gekregen. Dit is een pak van wijlen Jules Deelder, en zijn schoenen. Die heb ik van zijn dochter te leen gekregen", vertelde Van Dorst, die precies dezelfde maat als Deelder bleek te hebben.

"Alleen het ego zit nog wat ruim", grapte hen vervolgens. "Het past precies. Ik dacht: dat is toch wel leuk, een beetje Rotterdamse flair meenemen naar hier."

Van Dorst maakt kans op de Televizier-Ster talent. Een speech heeft de presentator niet voorbereid, mocht de prijs naar hen gaan. "Hoe ik me heb voorbereid? Veel bier drinken."