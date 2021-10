De Boer Zoekt Vrouw-kandidaten Leo en zijn partner Eline zijn weer ouders geworden. Eline is bevallen van een jongen, de vierde in vier jaar tijd. Dat maakt het programma donderdag bekend. Het kind heeft de naam Syb gekregen.

"Het was een grote verrassing, maar Eline had al een sterk voorgevoel dat het weer een jongen zou zijn", zegt boer Leo die zijn partner in 2014 via het door Yvon Jaspers (foto) gepresenteerde datingprogramma van de KRO-NCRV leerde kennen.

"Hij is net als de andere drie jongens thuis geboren. En het zusje van Eline was voor de vierde keer als verloskundige bij de bevalling. De oudste twee, Ties (3) en Guus (2), vinden het allemaal wel interessant en hebben al met Syb geknuffeld. Maar Jelle (1) is nog te jong om er echt iets van te vinden."

Volgens de boer is er plek zet op de boerderij voor de vier jongens: "Op de boerderij kunnen ze overal hun energie kwijt. En ik neem ze ook vaak mee op de trekker. Ties gaat nu bijna naar school, maar tijdens zijn wendagen miste Guus hem al. Ze hebben genoeg ruzie om speelgoed, maar het zijn ook echt vriendjes. Voor ons voelt het compleet zo. We zijn heel gelukkig."