Daniel Craig ging vroeger liever uit in gaybars dan in reguliere cafés. De James Bond-acteur vond het publiek van 'heterokroegen' irritant, vertelde hij in de SiriusXM-podcast van zijn goede vriend en ondernemer Bruce Bozzi.

De 53-jarige Craig werd "doodziek van de agressieve klootzakken" die reguliere cafés bezochten. "Ik werd er gewoon moe van, omdat ik geen zin had in steeds een vechtpartij. En die waren er wel heel vaak."

De acteur bezocht ook toen hij nog vrijgezel was gaybars, omdat "veel meiden daar om dezelfde reden waren" als hij.

Inmiddels is Craig al tien jaar getrouwd met actrice Rachel Weisz en gaat hij minder vaak uit. Toch kijkt hij met plezier terug op zijn uitgaansleven. "Iedereen was chill daar. Echt iedereen. En je hoefde het niet eens over je geaardheid te hebben."