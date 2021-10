Hoewel Emma Wortelboer op televisie kan overkomen alsof ze van alles durft, vertelt de presentatrice in gesprek met tijdschrift JAN dat ze publieke vernedering toch echt ziet als haar grootste angst.

"Ik ben bang voor publieke vernedering, dat je op een groot plein zoals de Dam staat en dat je dan iets moet doen wat je niet kan en vervolgens raar wordt aangekeken", aldus de 24-jarige presentatrice.

Voor haar werk bij 101TV moest Wortelboer sociale experimenten doen, zoals mensen aanspreken en doen alsof ze een waarzegger was. "Of een scène schoppen door nepruzie te maken. Daar kon ik echt niet tegen. Online boeit het me niet, maar in het echt wél."

De presentatrice is een stuk rustiger dan mensen van haar verwachten. "Ik ben best een kluizenaar, ik ben graag thuis. Vroeger had ik die behoefte totaal niet, ik wilde alleen maar van huis weg. Nu heb ik het tegenovergestelde. Op werk is het altijd druk, dus als ik thuis ben vind ik het fijn om even geen mensen om me heen te hebben en gewoon series te kijken."