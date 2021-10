Rachel Hazes heeft zich tegenover Albert Verlinde uitgelaten over de vele roddels die gaan over de toestand van haar zoon André. Volgens Rachel wordt er veel onzin verspreid, vertelde Verlinde woensdagavond in Shownieuws.

"Als er 1 procent van waar is, dan is het veel. Het is echt absolute onzin", aldus de moeder van de zanger in gesprek met Verlinde. Ze beklemtoont dat er sprake is van een "emotionele burn-out".

De zanger kondigde in september aan het rustiger aan te willen doen. Destijds werd al gezegd dat het om een burn-out zou gaan, maar via sociale media werd veel gespeculeerd dat er meer aan de hand zou zijn. André zou volgens die geruchten kampen met een drugsverslaving en zou zijn opgenomen in een kliniek.

Sinds de aankondiging zijn al zijn concerten tot in november geannuleerd en is het team van de artiest stil. Zijn moeder wil nu graag duidelijkheid geven om het speculeren te stoppen.

"André heeft op tienjarige leeftijd zijn vader verloren en nam toen voor zichzelf de taak op zich om de man in huis te zijn. Toen werd hij op dertienjarige leeftijd ineens bekend als zanger in België en Nederland en kwam hij al heel jong terecht in een heel harde wereld. Dan op 20-jarige leeftijd wordt hij verliefd op een oudere vrouw en op zijn 22e ineens vader."

Volgens Rachel is het lastig dat "heel Nederland" een mening over haar zoon heeft. "Alles wat hij doet, ligt onder een vergrootglas en hij kan het nooit voor iedereen goed doen."