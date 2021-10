Dwayne 'The Rock' Johnson had zijn ruzie met Vin Diesel liever niet in het openbaar uitgevochten. In een interview met Vanity Fair vertelt de acteur dat hij een slechte dag had toen hij in 2016 op Instagram leegliep over het gedrag van zijn Fast & Furious-collega.

In die post had Johnson het over een onprofessionele collega, die hij niet bij naam noemde. "Als je deze film ziet en het in sommige scènes lijkt alsof ik niet acteer als mijn bloed kookt, dan klopt dat", zei hij over een ander lid van de cast. Al snel werd duidelijk dat hij Diesel bedoelde.

In het dinsdag verschenen interview zegt de acteur: "Ik meende wat ik zei, absoluut. Ik meen alles wat ik zeg. Maar het was niet oké om me dat publiekelijk te uiten."

Volgens Johnson hebben Diesel en hij op aandringen van de studio nog wel een gesprek gevoerd, maar kwam daar weinig uit. "Ik zou het geen vreedzaam gesprek noemen, maar het bracht wel duidelijkheid. Hij en ik hadden een goed overleg in mijn trailer en daaruit bleek heel duidelijk dat we twee uitersten zijn. We hebben besloten het daarbij te laten."

In een interview met Men's Health dat in juni is gepubliceerd, zei Diesel dat hij ruzie maakte met Johnson om de acteerprestaties van de voormalige professionele worstelaar te verbeteren. Johnson vond Diesels uitspraak erg vermakelijk: "Ik heb hard gelachen. Ik denk dat iedereen daar wel om moest lachen. En daar laat ik het bij."