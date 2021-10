Bonnie St. Claire heeft zware periodes gekend, maar is nu weer helemaal nuchter en gelukkig. De oud-zangeres vertelt in gesprek met de Volkskrant hoezeer ze last heeft gehad van de aandacht van de roddelpers. Volgens haar waren de journalisten "meedogenloos".

De inmiddels 71-jarige St. Claire verscheen in de jaren negentig dronken op het podium bij een optreden. Daarna werd er uitgebreid geschreven over haar alcoholverslaving. De zangeres stond de pers te woord, iets waar ze achteraf spijt van heeft.

"Een tijdje later verschenen al die bladen en overal stond ik pontificaal op de voorpagina. Bonnie aan de drank. Bonnie van het podium gehaald. Bonnie stort in. Ik zag ze in de supermarkt liggen, terwijl ik broodjenuchter was. Met opgeheven hoofd ben ik door de supermarkt gelopen, ik woonde toen in Zwaag, in Noord-Holland. Ik wilde me niet laten kennen, maar thuis ben ik in een hoek op de grond gezakt. Vanaf dat moment hield het niet meer op."

Volgens St. Claire, die eigenlijk Bonje Swart heet, werd er ten koste van haar sensatie gecreëerd. Ze noemt het gemeen, omdat ze naar eigen zeggen geen naar persoon is. "Het was meedogenloos. Zo zou ik nooit met iemand kunnen omgaan."

Hoewel de periode een enorme impact heeft gehad op haar leven, is de zangeres niet rancuneus. "Nee. Dat is zo zinloos. Dat zit in de hoek van de jaloezie en dat vind ik zo ongeveer de slechtste eigenschap die er bestaat."