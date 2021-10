Rapper Tyga is dinsdag in Los Angeles gearresteerd voor de vermeende mishandeling van zijn ex-vriendin Camaryn Swanson. Na het betalen van 50.000 dollar borg mocht hij het bureau weer verlaten, meldt The Wrap dinsdag.

Swanson deed maandag aangifte van mishandeling na een ruzie bij Tyga thuis. TMZ meldde toen in eerste instantie dat zij die nacht onuitgenodigd voor de deur van Tyga stond en het op een schreeuwen zette.

Volgens de rapper ontstond er een ruzie omdat zijn ex-vriendin onder invloed zou zijn geweest. Nadat TMZ daarover had bericht, stuurde Swanson de entertainmentsite foto's van haar gehavende gezicht en screenshots van sms'jes waaruit zou blijken dat hij haar had laten ophalen door een chauffeur.

Het model deelde de foto's van haar verwondingen ook in een Instagram Story, waar ze bij schreef: "Ik kwam niet gillend of onuitgenodigd aanzetten. Toen ik probeerde te vertrekken, viel hij me fysiek aan en weigerde hij me urenlang te laten gaan." Na het incident belde Swanson de politie. Die constateerde zichtbare verwondingen en liet een melding van huiselijk geweld opnemen.

Tyga, die eigenlijk Michael Stevenson heet, en Swanson kregen begin dit jaar een relatie die inmiddels op de klippen zou zijn gelopen. Tyga had van 2011 tot 2014 iets met Blac Chyna, waarmee hij zoon King Caïro (bijna 9) kreeg. Later werden Tyga en Chyna zwager en schoonzus, toen hij begon te daten met Kylie Jenner en zij een relatie kreeg met Kylies halfbroer, Rob Kardashian.