Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda zijn inmiddels tien jaar getrouwd en hebben drie kinderen, en daardoor schiet tijd voor elkaar er weleens bij in. In gesprek met Superguide zegt de acteur dat er de laatste jaren niet veel romantiek te vinden is in de relatie.

"De laatste jaren gaan bij ons niet de boeken in als de beste jaren. We zijn druk met werk, de kinderen. Onze jongste had ook nog extreme verlatingsangst, waardoor je niet even lekker met z'n tweetjes weggaat", aldus de 33-jarige Bakkum, die zegt dat er wel veel liefde voor elkaar is.

Het stel moet op zoek naar andere manieren om het gezellig en leuk te maken, maar met een druk gezin is dat volgens hem best lastig. "Ik ben daar heel open in, omdat ik denk dat die problematiek herkenbaar is voor veel stellen die al lang samen zijn en een gezin hebben. Geduld is dan een schone zaak, de tijd voor elkaar komt wel weer."

De acteur en zanger zegt dat zijn hoofd de drukte in zijn leven niet altijd even goed aankan. "Een fulltime job, het vaderschap. Dan krijg ik van het kleinste dingetje kortsluiting."

Op zulke momenten wordt hij een beetje warrig, maar gelukkig voelt hij het steeds beter aankomen. "De afgelopen weken waren bijvoorbeeld te druk, waardoor ik uiteindelijk besloot om de sportschool twee weken af te zeggen. Mijn trainingen zijn normaal gesproken heilig, maar soms moet je gewoon een prioriteit stellen."