Jennifer Hoffman vindt zichzelf niet erg veranderd sinds de komst van haar eerste kind. Dat vertelt de veertigjarige actrice in gesprek met de VARAgids.

"Ik denk niet dat ik als persoon veranderd ben doordat ik moeder ben geworden. Ik heb er een pakket aan dingen bij gekregen. Een pakket dat met je hoofd en lichaam aan de haal gaat", aldus Hoffman, die in februari beviel van haar zoon.

"Behalve dat ik momenteel een geheugen als een zeef heb", voegt de actrice eraan toe. "Ik vergeet alles: afspraken, de plek waar ik mijn sleutels heb neergelegd. Vanochtend zocht ik me een half uur gek naar een avocado die ik in de bestekla had opgeborgen. Dat is me nog nooit overkomen."

Voor de komst van zoon Cooper vond Hoffman het altijd gezeur dat vrouwen niet op reis wilden zonder hun kind of niet eerder wilden stoppen met borstvoeding, maar nu begrijpt ze dat. "Cooper groeit er goed door, het gaat mij makkelijk af. Waarom zou ik dan stoppen en met melkpoeder beginnen? Dat kan over een paar maanden altijd nog. Beetje bij beetje zal ik de borstvoeding op termijn vervangen door andere en vaste voeding."

Het blijven geven van borstvoeding was door Hoffmans werk voor 3 op Reis niet heel makkelijk. Uiteindelijk besloot haar partner Dorian de presentatrice op eigen kosten achterna te reizen met hun zoon, in overleg met de productie van het reisprogramma.

Hoffman vindt het idioot dat vrouwen in Nederland drie of vier maanden zwangerschapsverlof krijgen. "Veel te kort. Hoe moet dat dan met borstvoeding? Alsof de overheid geld verdient aan kolfapparaten. Zit daar een dealtje achter of zo? De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat vrouwen minimaal een half jaar tijd moeten krijgen. En hier moeten ze na drie of vier maanden weer aan de slag. Achterlijk."