Dennis Ruyer wordt dinsdag in het ziekenhuis opgenomen om te kijken of zijn hartritmestoornis onschuldig of gevaarlijk is. Dat vertelde de 49-jarige radio-dj maandag in zijn programma Ruyer's Goud van Oud.

"De rest van de week ga je het zonder mij moeten doen", kondigde Ruyer aan. "Na corona had ik een akkefietje met een tijdelijke vaatvernauwing bij mijn hart. Morgen in het ziekenhuis gaan ze naar binnen in de rikketik om te kijken naar de ritmestoornis die WPW heet."

Ruyer moet een nachtje blijven en verwacht maandag weer aanwezig te zijn bij zijn radioprogramma.

Eerder dit jaar werd Ruyer opgenomen op de hartbewakingsafdeling. "Het gaat om een coronair spasme, een tijdelijke vernauwing van de kransslagader. Met medicatie blijft het hopelijk bij deze ene - letterlijk en figuurlijke - schrik om het hart", legde hij toen uit.