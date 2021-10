Het Instagram-account van Erica Meiland is maandag gehackt, vertelt ze desgevraagd aan Shownieuws. Vorig weekend was dat ook al het geval bij het account van Martien.

Maandagmiddag verschenen er een aantal berichten op haar profiel. Zo zou ze bitcoins verkopen en in geldnood zijn. "Mijn Insta-account is inderdaad gehackt", zegt ze. "Wordt aan gewerkt."

Vorig weekend verscheen er een foto van een onbekende man op het profiel van Martien. De betreffende foto, waarop een man met zonnebril en baard in een wit shirt te zien is, is inmiddels zes keer op het account van Meiland geplaatst.